Após postar foto com dinheiro no Instagram, mulher tem casa invadida por assaltantes e perde R$ 40 mil

O roubo ocorreu no Parque das Laranjeiras, em Maringá. A vítima, iria usar o dinheiro para comprar um carro, já que o seu veículo anterior ficou destruído em um grave acidente no final de semana na cidade Ponta Grossa, durante uma viagem.

Dois homens, um deles armado com pistola, invadiram a residência na manhã desta terça-feira, 4, renderam três mulheres e roubaram mais de R$ 40 mil reais em dinheiro. O roubo ocorreu, na Rua Tunas, Parque das Laranjeiras, em Maringá.

Conforme descrito no boletim de ocorrência, os indivíduos invadiram a casa, anunciaram o roubo e levaram o dinheiro que estava em cima de uma mesa.

Testemunhas informaram que os criminosos chegaram em um carro sedan e utilizando capacetes. A Polícia acredita que os criminosos tenham recebido informações privilegiadas de pessoas próximas a ela,

já que ela fez uma postagem no Instagram com o montante do

dinheiro, agradecendo a Deus pelo livramento e por ter condições de comprar outro veículo. Ela tem em uma das suas redes sociais tem mais de 10 mil seguidores (inf Plantão Maringá)