Após sair do trabalho homem morre em acidente entre carro e carreta em Maringá

Foi identificado no IML de Maringá, o rapaz que lamentavelmente perdeu a vida em um

trágico acidente registrado no final da madrugada desta quinta-feira, 6, no Jardim

Olímpico.

Trata-se do açougueiro, Iélis da Silva Santos, de 25 anos. Santos ocupava

um GM Celta, que atingiu violentamente a traseira de uma carreta que estava estacionada,

na via marginal ao Contorno Norte, próximo a fábrica da Coca-Cola.

O carro era conduzido por Isaías da Silva Santos, de 24 anos, irmão da vítima fatal. O

motorista sofreu ferimentos graves. Outros dois rapazes que estavam no automóvel, foram

socorridos apresentando ferimentos moderados. Para socorrer as vítimas, foi mobilizado um

grande aparato do Corpo de Bombeiros e Samu.

As circunstâncias do acidente, serão apuradas pela polícia civil, através da Delegacia de

Trânsito. O açougueiro que faleceu, estava de férias.(inf Corujão Notícias)