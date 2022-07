Arrecadação do estacionamento da Ponta de Estoque será destinada a 8 entidades assistenciais

O valor arrecadado no estacionamento da 30ª Feira Ponta de Estoque será dividido entre oito entidades assistenciais de Maringá. A ação é resultado de uma parceria da Associação Comercial e Empresarial de Maringá (Acim) com a Prefeitura, por meio da Secretaria de Assistência Social (SAS).

As oito instituições, que foram selecionadas por meio de sorteio, vão administrar o estacionamento da tradicional feira, que deve atrair cerca de 150 mil consumidores nos quatro dias. A Ponta de Estoque inicia nesta quarta-feira, 20, e vai até sábado, 23, no Pavilhão Azul do Parque de Exposições.

O dinheiro arrecadado no estacionamento contribui com o desenvolvimento das atividades e projetos das entidades assistenciais. “Contribuiremos para que milhares de famílias continuem sendo atendidas pelas entidades que prestam um serviço relevante à sociedade maringaense”, destaca a secretária de Assistência Social, Sandra Jacovós.

As entidades beneficiadas são: Associação dos Surdos de Maringá (Asumar), Associação Maringá Apoiando à Recuperação de Vidas (Marev), Associação Passantes e Pensantes, Rede Feminina de Combate ao Câncer, Lar dos Velhinhos, Casa Assistencial Bezerra de Menezes, Associação Maringaense dos Autistas (AMA) e Instituto de Capacitação e Integração Social (ICIS).

O valor do estacionamento será de R$ 10 para carros e R$ 5 para motos. Na segunda-feira, dia 25 de julho, às 8h30, o montante arrecadado será contabilizado na presença dos representantes das entidades e demais autoridades, na SAS, e distribuído igualmente.

FEIRA – A 30ª edição da Feira Ponta de Estoque reúne lojas de confecção e acessórios, móveis e decoração, colchões, imobiliárias, construtora, concessionária, administradora de consórcios, além da praça de alimentação. Com entrada gratuita, a feira acontecerá das 10h às 22h nos quatro dias