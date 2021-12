Assaí Atacadista inaugura 2ª loja em Maringá e reforça perfil empreendedor da cidade

Com o título de melhor cidade para se viver no país, investimentos aplicados em infraestrutura urbana e qualidade de vida, Maringá tem colhido frutos positivos, atraindo empresas, geração de renda e fortalecendo a economia local. Exemplo, a instalação da segunda loja da Rede Assaí em Maringá.

A inauguração da nova unidade atacadista ocorreu na manhã desta quinta, 23, com a presença do vice-prefeito de Maringá, Edson Scabora, e do secretário de Inovação, Aceleração Econômica, Turismo e Comunicação, Marcos Cordiolli. Também participaram os vereadores, Flávio Mantovani, Doutor Manoel e Mario Verri. Eles entregaram o título de Cidadão Honorário da Câmara de Vereadores da cidade para o presidente executivo da Companhia, Belmiro de Figueiredo Gomes.

A nova loja gerou cerca de 550 empregos diretos e indiretos na região, sendo que 98% dos contratados são de moradores de Maringá e da região metropolitana. “A instalação da companhia reconhecida nacionalmente comprova a eficiência do plano de retomada econômica desenvolvido pela gestão, a busca pela geração de empregos, apoio aos micros e pequenos empresários e estímulo a grandes empreendimentos para minimizar os impactos gerados pela pandemia da covid-19”, afirma o vice-prefeito, Edson Scabora.

Ele ressalta que mesmo em um ano de pandemia, a geração de empregos de Maringá é a maior desde 2011 e a cidade está em primeiro lugar no ranking de geradores de empregos no interior do Paraná.

“Estamos muito felizes com a abertura da segunda loja em Maringá. Em menos de um mês foram abertas duas lojas do Assaí no Paraná, reforçando nossos investimentos no Estado e empenho em oferecer a todos (as) paranaenses mais opções de compras, com foco nos nossos preços competitivos e na melhor experiência de compra. A loja Assaí Seminário conta, inclusive, com o serviço de açougue para melhor atender à demanda dos clientes”, afirma o Diretor Regional do Assaí.

Com 12 mil m² de área construída, sendo mais de 6 mil m² somente de área de loja, a nova unidade da Rede Assaí está localizada na Avenida Colombo, nº 9322. Além das duas unidades em Maringá, a empresa conta com duas na cidade de Londrina e três na capital paranaense. Hoje, são 210 unidades divididas em 24 Estados do Brasil (Incluindo DF).