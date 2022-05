O maringaense Felipe Drugovich fez história no fim de semana em Barcelona e mostrou que está pronto para uma vaga na Fórmula 1. É o primeiro piloto a vencer todas as corridas da categoria em um mesmo final de semana (contando apenas a Fórmula 2. E saiu da Catalunha com 26 pontos de vantagem. Destaque também para o P6 de Enzo Fittipaldi, que novamente faz milagre com o pior carro do GRID.