Atentado a tiros deixou cinco pessoas baleadas – duas morreram

Informações preliminares apontam que quatro criminosos chegaram em um carro, três desceram do veículo e atiraram contra as vítimas. Cesinha, alvo dos criminosos, segundo a PM, tinha diversas passagens pela polícia.

Entre as vítimas atendidas pelas equipes de socorro, Paulo Roberto Neves da Silva, de 34 anos, faleceu a caminho do hospital.

Conforme o Subtenente Almir, um menor de idade estava em estado grave e dentro do centro cirúrgico. “Um menor foi encaminhado ao centro cirúrgico e está em estado grave. Os outros dois foram baleados na perna. Um deles, inclusive, tinha mandado de prisão por pensão alimentícia, ou seja, foi socorrido e posteriormente será encaminhado para a delegacia”, informou.

O carro de Júlio Cesar, que estava estacionado em frente à conveniência, foi guinchado e levado para a delegacia de Apucarana. Várias capsulas de armas foram encontradas e recolhidas no local.

O caso será investigado pela Polícia Civil. Imagens de monitoramento de estabelecimentos próximos ao local do crime foram recolhidas pelos investigadores. (inf TN-Online e Rodrigo Almeida)