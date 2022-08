Atirador do açougue é condenado

Ednaldo Ferreira da Silva, 53 anos, se desentendeu com os proprietários de um açougue na Avenida Brasil em Maringá, e, após sair do comércio sacou uma arma e abriu fogo contra o estabelecimento, o crime foi em agosto de 2017.

Apesar da pena ter sido alta, ele vai aguardar o recurso em liberdade.

Como já estava solto, após alegar problemas de saúde, deve permanecer assim até o trânsito em julgado, conforme jurisprudência.

Ednaldo matou um pai de família e baleou um idoso durante os disparos.

O embate jurídico se concentrou na defesa que salientou em homicídio privilegiado (quando se comete um crime sobre forte emoção) contra a fala do Ministério Público que pediu a condenação por 3 tentativas de homicídios com dolo (quando se tem a intenção) e duas tentativas por dolo eventual (quando não quer cometer, mas assume o risco). (inf Evandro Mandadori)