Avenida Brasil ganha nova passagem

Foi aberta na manhã de hoje, em Sarandi, a nova passagem da avenida Brasil, ao lado do Posto Querência, que será ligada na avenida Ademar Bornia até a rua Vereador José Fernandes, no Jardim Independência, facilitando o acesso para os bairros próximos também.

O secretário de Urbanismo, Walter Volpato Junior, disse que a obra vai melhorar a qualidade do trânsito na cidade. Ela foi iniciada em 10 de julho passado, com a demolição de uma borracharia que ficava no local. Desta forma, foi realizado o prolongamento desta via desde esta época, deixando um trajeto mais acessível em direção ao Jardim Independência e também o Parque Ecológico, para quem vem sentido Centro/Bairro.