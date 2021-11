Avião com a cantora sertaneja Marília Mendonça cai em Minas Gerais

Um avião com Marília Mendonça e mais quatro pessoas caiu perto de uma cachoeira na serra de Caratinga, interior de Minas Gerais, na tarde desta sexta-feira (5).

Segundo a assessoria de imprensa da cantora, todos foram resgatados e passam bem. O Corpo de Bombeiro não confirma que houve o resgate e diz que está trabalhando no local.

A assessoria afirmou que no avião estavam a cantora, um produtor, um assessor, o piloto e o copiloto.

A aeronave é um bimotor Beech Aircraft, da PEC Táxi Aéreo, de Goiás, prefixo PT-ONJ, com capacidade para seis passageiros. Segundo a Anac, o avião está em situação regular e tem autorização para fazer táxi aéreo. Há forte cheio de combustível no local, segundo relatos.

A cantora estava indo para um show em Caratinga. Antes de embarcar fez um vídeo em que aparece entrando no avião e publicou no Twitter. (inf G1)