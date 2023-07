Avião desaparece com umuaramenses

Uma aeronave de pequeno porte (PT-JZC) está desaparecida, depois de entrar em área de controle terminal em Curitiba. O pouso do avião, que decolou do Aeroporto Regional Orlando de Carvalho às 7h, estava previsto para as 10h30, em Paranaguá.

Além do piloto, nele estão o empresário do setor de combustíveis Heitor Guilherme Genowei Junior (que foi dono da Thunder Comércio de Petróleo) e Felipe Furquim de Oliveira, que foi chefe do escritório regional do Instituto de Água e Terra de Umuarama, tendo passado pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável e Turismo e atualmente lotado no gabinete da Casa Civil.

De acordo com o Portal Cidade, de Umuarama, o último contato teria sido com o aeroporto de Ponta Grossa, onde foi registrada uma parada. A chegada ao destino final estava prevista para acontecer às 9h30. O chefe de Gabinete do governador Ratinho Junior, Darlan Scalco, informou que o Palácio Iguaçu foi comunicado da situação e que todos encontram-se aflitos em busca de notícias. Buscas estão sendo feitas, segundo o OBemDito.