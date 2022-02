O Bar do Costelinha, de propriedade do casal Antonio e Cida, na rua Néo Alves Martins 1.115, realizou na sexta-feira sua última rodada de sua famosa costelinha, que acontecia também às quartas-feiras.

O estabelecimento encerra as atividades no local, onde ficou 33 anos, mas pode voltar assim que encontrar um novo endereço que atenda a grande clientela. (inf Angelo Rigon)