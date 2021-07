Blitz com Prefeitura e PM remove oito veículos e aplica 13 multas; moto com R$ 48 mil em multas é apreendida

Uma blitz realizada na tarde de hoje (15), com a Prefeitura de Maringá e a Polícia Militar, apreendeu oito veículos e aplicou 13 multas. A ação conjunta aconteceu na avenida Juscelino Kubitschek, ao lado do Parque do Ingá. O diretor de Trânsito da Prefeitura, Marcelo Filite, lembra que a abordagem é sempre positiva. “Atendemos as demandas da população. Retiramos de circulação veículos que podem causar problemas e colocar as pessoas em risco”.

A Secretaria de Mobilidade Urbana informa que foram apreendidas sete motocicletas e um automóvel. Entre as 13 autuações registradas, estão motoristas sem Carteira Nacional de Habilitação (CNH), impostos em atraso e escapamento irregular. Uma motocicleta Honda foi flagrada com multas, taxas e impostos atrasados somando R$ 48.604,04. Veículo foi apreendido.

Segundo o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), entre os problemas que caracterizam irregularidade, estão escapamento sem equipamento obrigatório ou inoperante ou ineficiente; com descarga livre ou silenciador de motor de explosão defeituoso, deficiente ou inoperante. Em caso de flagrante, a multa é de natureza grave de R$ 195,23 mais cinco pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH). A moto também é apreendida.

RESULTADO – As blitze são constantes e miram os veículos que não estão dentro das normas e incomodam a comunidade com o barulho excessivo. Até maio, a média de reclamações na Ouvidoria Municipal (telefone 156) era de 28 reclamações mensais. Em junho foram apenas oito, fruto das blitze realizadas em maio e que tiraram várias motos irregulares de circulação.