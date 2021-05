Blitze do final de semana abordam 175 veículos e apreendem 13

A blitz integrada de trânsito foi realizada entre a sexta-feira e ontem em diferentes horários e regiões da cidade. Nos três dias foram registradas 175 abordagens a veículos, com 13 apreensões. Foram emitidas 34 notificações por irregularidades diversas, como falta de Carteira Nacional de Habilitação, veículo em estado precário ou em desacordo com normas, licenciamento e taxas em atraso, entre outros.

“A retirada de veículos irregulares das ruas é uma ação que evita acidentes. E, com isso, diminui o número de feridos e mortes no trânsito de Maringá”, considera o diretor de Trânsito da Prefeitura, Marcelo Filite. A Polícia Militar complementa que as blitze são uma medida importante para amenizar a situação dos hospitais em época de pandemia. Com menos acidentes no trânsito, menor ocupação das unidades de saúde.

A ação faz parte do Maio Amarelo, contribui para o cumprimento dos decretos estadual e municipal no combate ao novo coronavírus, e atende demandas da comunidade, como repressão ao barulho excessivo produzido por motocicletas com escapamento irregular.

As equipes seguirão em blitze durante toda a semana em horários e pontos diferentes da cidade. Os agentes e policiais verificam também a conservação dos veículos, a Carteira Nacional de Habilitação de motoristas e motociclistas, grau etílico dos condutores, entre outras situações. Participam da blitz integrada a Polícia Militar, a Secretaria de Mobilidade Urbana, a Secretaria de Inovação, Aceleração Econômica, Turismo e Comunicação e a Guarda Municipal.