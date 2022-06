Bolsonaro volta a atacar o STF e diz que ministros querem tirá-lo do poder: “É uma obsessão”

“Não existe mais lei no Brasil por parte do Supremo Tribunal Federal, é uma obsessão por tentar me tirar daqui, ou me fazer inelegível, ou me fazer perder as eleições”, declarou o presidente da República.

“Os ministros do STF não sabem o que é o povo da rua aqui fora”, acrescentou sobre o que ele chamou de “vontade popular”. (inf O Antagonista)