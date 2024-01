Briga entre casal quase termina em tragédia na rodovia de Ourizona

Uma briga entre um casal quase termina em morte após o carro bater contra um barranco na rodovia PR-552, entre a cidade de Mandaguaçu e Ourizona. O acidente aconteceu na tarde desta quinta-feira, 18.

O casal seguia sentido Ourizona quando começou uma discussão. A jovem de 18 anos que está grávida pegou a mão e segurou o volante. O motorista não conseguiu segurar o carro e bateu contra um barranco.

A gestante que não usava o cinto de segurança foi ejetada do carro. O condutor também não utilizava o dispositivo de segurança. A jovem de 18 anos precisou ser socorrida pelo Samu. O Grupo Aéreo do Samu de Maringá chegou a pousar a aeronave no local.

Após ser avaliada por um médico, a gestante foi encaminhada para um hospital de Maringá para a realização de exames. O motorista recusou atendimento. A Polícia Rodoviária Estadual registrou um boletim de acidente de trânsito. (inf André Almenara)