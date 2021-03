Brincadeira acaba em morte na rodovia

Davi José Vieira dos Reis, 26 anos, morreu na noite deste domingo, 14, em um acidente na rodovia BR 376, no município de Marialva. De acordo com a Policia Rodoviária Federal, Davi estava na companhia de sua irmã, cunhado e duas sobrinhas em um veículo GM Vectra. A família estava em direção a Marialva.

O passageiro sentou sobre a janela do veículo e segurou com uma das mãos na alça do teto. Em certo momento por forçar o acessório e pender o corpo para fora do Vectra, a peça quebrou, levando a vítima até o solo. Dois caminhões que vinham logo na sequência atrás não conseguiram desviar do corpo e passaram sobre Davi que teve morte na hora. Ele estava em visita a familiares que residem em Marialva. (inf André Almenara)