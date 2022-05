Cabine de roda gigante de parque de diversão na Expoingá, trava de cabeça para baixo e mulher passa mal em Maringá

Uma mulher que estava no brinquedo acabou passando mal e precisou de atendimento médico na madrugada deste sábado, 14, na 48ª edição da Expoingá. A mulher que estava acompanhada de um homem, teria tido uma pequena queda dentro da própria cabine e teve que ser levada ao hospital. Ela passou mal e desmaiou.

Houve um princípio de tumulto no local que foi controlado rapidamente pela PM

Esse é o segundo incidente em pouco dias. No meio da semana um funcionário do parque ficou em estado grave após sofrer uma queda da montanha-russa.

Sobre o incidente de ontem, a empresa Yupie Park emitiu uma nota.

Nota à imprensa

“O Parque de Diversões, que atualmente encontra-se instalado na EXPOINGÁ 2022, em Maringá (PR), esclarece que nesta madrugada de 14/05 houve um problema mecânico na roda-gigante, que causou uma situação de anormalidade, logo contornado por nosso colaborador acionando os sistemas de controle do equipamento.

Os responsáveis pelo empreendimento continuam acompanhando o caso e estão em contato com os visitantes, colocando-se à disposição para qualquer necessidade e prestando todo suporte aos envolvidos.

Ressaltam a observância e cuidado do Parque com todas as normas de segurança e prevenção e que, para qualquer outro pronunciamento, aguardam a apuração das causas que contribuíram para o ocorrido.”

