Cabo da Polícia Militar é entubado ao ser atropelado por carro no Contorno Norte. Veículo fugiu do local sem prestar socorro

O cabo Elias Antônio de Souza, 54 anos, sofreu um acidente gravíssimo na noite de quarta-feira, 21, na rodovia BR-376 do Contorno Norte, em Maringá. Souza estava com sua motocicleta Honda CB 1000cc quando foi atingido com violência por um carro desconhecido.

O policial militar da reserva estava sentido Sarandi quando foi atropelado. O motociclista caiu da moto sofrendo ferimentos graves em crânio, tórax e face. Já o condutor do automóvel fugiu sem prestar socorro.

Um bombeiro civil que passava pelo local prestou os primeiros atendimentos até a chegada do Corpo de Bombeiros. Um ciclista que estava no Conjunto Ney Braga aproximou-se do acidente, percebeu que havia uma arma de fogo no chão ao lado da vítima e pegou.

O ciclista até então suspeito saiu do local com uma pistola de propriedade do policial. Em questão de minutos, a notícia do sumiço da arma tomou conta da internet. O policial militar foi entubado na ambulância do Siate e encaminhado ao Hospital Metropolitano de Sarandi.

Após uns 50 minutos do acidente, um rapaz de 40 anos sem antecedentes criminais procurou o plantão da Polícia Civil de Maringá dizendo que estava entregando uma arma de fogo que tinha pego no acidente.

O ciclista que não teve o nome revelado foi ouvido por um investigador e liberado na sequência. A pistola calibre 380 ainda permanece no plantão da delegacia onde será entregue ao policial assim que o mesmo receber alta médica do hospital.

A Polícia Rodoviária Federal está em busca de câmeras para tentar identificar o motorista atropelador. Qualquer informação entre em contato com o 190 e informe se perceber algo estranho no carro do seu vizinho. (inf André Almenara)