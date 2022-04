Cai o secretário da Segurança Pública, Romulo Marinho Soares

O governador do Paraná, Carlos Massa Ratinho Junior (PSD), decidiu exonerar nesta quarta-feira o secretário Romulo Marinho Soares, ele vinha na corda bamba há alguns meses, principalmente devido a gestão tensa e o relacionamento entre a Polícia Militar e a Polícia Civil.

O diretor do Detran, Wagner Mesquita, foi confirmado no lugar de Romulo Marinho Soares.

Delegado da Polícia Federal, Mesquita assume o cargo pela segunda vez. Ele já trabalhou na Diretoria de Operações da Secretaria de Operações Integradas do Ministério da Justiça e Segurança Pública e possui mais de 30 anos de experiência na área de segurança pública.

Marinho deixa a pasta após ter iniciado um plano de modernização de R$ 2 bilhões, que contou com a retomada da construção de presídios, entrega de equipamentos (viaturas, armas e coletes), modernização das carreiras das forças de segurança, implementação do Departamento de Polícia Penal e retirada definitiva dos presos do Paraná da administração da Polícia Civil, encerrando desvio de função que se arrastava há anos.

A Secretaria também acumula bons índices de redução de crimes, principalmente roubos e mortes violentas, e foi fundamental para a execução do planejamento estadual de combate à pandemia do coronavírus e da crise hídrica, colaborando, de maneira pró-ativa, para salvar inúmeras vidas. Marinho também ajudou a construir um bom relacionamento com o governo federal, via Ministério da Justiça e Segurança Pública e Forças Armadas.

“Ele fez mudanças importantes na Secretaria, que refletiram em melhores indicadores de segurança pública e proteção da sociedade. A partir de agora, vai cumprir uma nova missão”, disse o governador.

Mesquita assume as funções nesta semana. O novo diretor-geral do Detran-PR será Adriano Furtado, ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal e ex-superintendente da PRF no Paraná. Ele era diretor de Operações do Detran. (inf Blog do Tupan)