Câmara homenageia SAMU e SIATE com Brasão do Município

Os integrantes e diretores dos serviços de socorro SAMU e SIATE foram homenageados pelos vereadores de Maringá com a entrega do Brasão do Município e títulos do Mérito Comunitário. A homenagem, proposta pelo vereador doutor Manoel Álvares Sobrinho, é um reconhecimento aos relevantes serviços prestados à comunidade maringaense, especialmente durante a pandemia de Covid-19.

O comandante do 5º grupamento do Corpo de Bombeiros, tenente-coronel Fábio Roberto de Azevedo Thereza, e o diretor técnico do SAMU, doutor Maurício Caetano da Silva Júnior representaram os homenageados. O prefeito em exercício, Edson Scabora, e o secretário de Saúde Clóvis Augusto de Melo prestigiaram a homenagem realizada na sessão desta quinta-feira (14).

O tenente-coronel Azevedo agradeceu a homenagem e o reconhecimento da Casa ao trabalho realizado por eles. “Durante a pandemia nós estivemos entre os profissionais essenciais que continuaram a trabalhar”, lembrou.

Ele destacou o empenho e dedicação de todos os policiais militares e bombeiros no atendimento à população. “Sempre buscamos fazer o nosso melhor no atendimento à população. Agradecemos a essa Casa o reconhecimento que nos é dado por meio desta homenagem.”

O diretor técnico do SAMU, doutor Maurício Caetano informou que desde os primeiros casos de Covid-19 os profissionais passaram por vários treinamentos e capacitações. “Criamos normativas técnicas que seguimos rigorosamente, são procedimentos que garantem a segurança do profissional e dos pacientes.”

Caetano agradeceu a homenagem e destacou que a Câmara colabora também para o bom trabalho do SAMU. “Essa nobre Casa nos auxilia muito com a elaboração e aprovação de leis que promovem o bom funcionamento do SAMU. Agradecemos o apoio e a homenagem que é um reconhecimento ao nosso empenho e dedicação.”

O prefeito em exercício, Edson Scabora, ressaltou a importância do trabalho tanto do SAMU quanto do SIATE. “Quem salva uma vida, salva o mundo inteiro. Não deve haver nada mais sublime do que salvar uma vida. Vocês são verdadeiros heróis. Nossos agradecimentos ao bom trabalho que vocês fazem por nossa população.”

O vereador doutor Manoel informou que o SIATE tem 16 bombeiros militares atuando e o SAMU possui cerca de 200 profissionais. “é uma grande honra para mim com médico e vereador homenagear o trabalho desses profissionais que atendem as pessoas nos momentos que elas mais precisam. Agradeço em nome da nossa população o trabalho desses heróis da vida real.”