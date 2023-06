Câmera de segurança registrou imagens de acidente fatal no Contorno Sul

O sistema de monitoramento registrou imagens de um acidente que acabou resultando na morte de um motociclista, na avenida Prefeito Sincler Sambatti, Contorno Sul, nas proximidades do conjunto Cidade Alta em Maringá.

Darci Luiz Miranda, 57 anos, teve morte instantânea. O motorista que acabou atingindo o motociclista não permaneceu no local, somente o veículo que ficou com a parte frontal destruída.



O acidente

A PCPR irá investigar as circunstâncias de um acidente que vitimou fatalmente o pedreiro Darci Luiz Miranda. O acidente aconteceu na noite deste domingo (11), no cruzamento do Contorno Sul com a avenida Dr Gastão Vidigal, na entrada do Conjunto Cidade Alta.

No local a equipe do Pelotão de Trânsito do 4°BPM, apurou que a vítima pilotava uma motocicleta. A moto foi violentamente atingida por uma caminhonete Chevrolet S10, que seguia pelo contorno sentido a PR-317. A princípio a moto trafegava pela Gastão Vidigal.

Com a força da batida, o pedreiro que retornava de um supermercado, sofreu graves lesões e morreu no local. O condutor da S10 não foi localizado na cena do acidente. Ambos os veículos sofreram danos de grande monta. A motocicleta foi arrastada por vários metros.

Em um período de três dias, dois motociclistas morreram no contorno sul de Maringá. No feriado de corpus christi (8), um entregador de pizza perdeu a vida na região do Jardim Bertioga. (inf Lucas Gabriel)