Câmera flagrou acidente entre carro e moto que matou o condutor

Uma câmera de segurança registrou o acidente que acabou matando Paulo Alberto Bilieri, 37 anos, no início da manhã desta segunda-feira (17), na avenida Colombo, em Maringá.

A vítima conduzia uma motocicleta Honda CG, ele estava na companhia da filha de 19 anos. Os dois seguiam pela avenida quando um carro do modelo Volkswagen Fox acabou colidindo na traseira da motocicleta, ocupada por eles.

As vítimas foram arrastadas por metros pelo carro ..

Ambos precisaram ser socorridos, a jovem com ferimentos moderados, o pai em estado mais grave.

Paulo foi encaminhado ao hospital Metropolitano de Sarandi, devido aos graves ferimentos que ele sofreu acabou não resistindo e faleceu no inicio da tarde. (inf Eduardo Vinicius)