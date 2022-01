Caminhoneira e youtuber Aline Füchter sofre grave acidente em MT

A caminhoneira e youtuber Aline Füchter Ouriques foi internada em estado grave em um hospital de Pontes e Lacerda, no estado de Mato Grosso, depois de se envolver em um acidente gravíssimo na manhã desta quinta-feira (13) na BR-174 que liga ao município de Porto Esperidião.

Segundo informações de jornais locais, a caminhoneira perdeu o controle da carreta ao tentar desviar da roda de outro caminhão que seguia logo a frente, e se soltou. Na manobra para evitar atingir a roda, Aline acabou colidindo de frente com um caminhão que seguia no sentido oposto.

O caminhão Scania conhecido dos vídeos da influencer ficou completamente destruído. A caminhoneira e youtuber sofreu vários ferimentos e segue internada no hospital.

A princípio ela não corre risco de morte e teria sofrido uma fratura além de escoriações. (inf 24horas)