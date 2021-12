Campanha divulga leis aprovadas na pandemia

A Câmara Municipal de Maringá lançou na última semana uma campanha para divulgar as leis aprovadas durante a pandemia que beneficiaram a população. Entre os 85 projetos de lei envolvendo o tema Covid-19 aprovados pelos vereadores neste período, foram selecionados os que mais geraram impactos e atingiram principalmente três públicos: empresários, famílias e pessoas em situação de vulnerabilidade social.

Cada público escolhido foi representado por uma palavra-chave: empresário – Confiança, famílias – Respeito, pessoas em situação de vulnerabilidade – Dignidade.

Para os empresários foram aprovadas, por exemplo, leis como a que institui o Programa Maringá Juro Zero. Atendendo as famílias, foi aprovada lei que autoriza o pagamento de reforço à renda a profissionais do setor de eventos. E para pessoas em situação de vulnerabilidade social, foi aprovada lei que autoriza o pagamento de auxílio de reforço à renda, o auxílio emergencial municipal.

Segundo o presidente da Câmara, Mário Hossokawa, há mais de três anos a Casa não divulgava nenhuma campanha para mostrar o resultado do trabalho do Legislativo. “Dessa vez, abrimos uma exceção para fazer uma campanha diferente, divulgando as leis que foram aprovadas nesse período de pandemia e de grande crise econômica, mostrando a preocupação dos vereadores e o trabalho realizado em benefício da população”.

A campanha, com o tema “Dignidade, Respeito e Confiança” está sendo amplamente divulgada pela mídia, nas redes de TV, rádio, jornal impresso e Internet. Os conteúdos estão disponíveis no site da Câmara e nas redes sociais oficiais: Facebook, Instagram e YouTube. (CMM)