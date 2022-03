Capotamento na BR-376 deixou várias pessoas feridas

Na madrugada deste sábado (19), cinco pessoas ficaram feridas após um capotamento registrado na rodovia BR-376, entre Sarandi e Marialva, na região noroeste do estado.

Segundo o Corpo de Bombeiros, um veículo Volkswagen UP, seguia sentido Marialva quando o condutor identificado como Luis Fernando Bornia Ferreira, de 19 anos, perdeu o controle da direção, saiu da pista, colidiu com um barranco e capotou. Ele sofreu um corte no rosto e foi encaminhado ao Hospital Santa Casa, com ferimentos leves.

O condutor e os outros quatro ocupantes, foram ejetados. Uma das vítimas identificada como Magalhães Aparecido, de 23 anos, foi arremessada na pista contrária. Ele relatou ao pai que precisou se arrastar até o acostamento para não ser atropelado por um caminhão.

O jovem foi encaminhado ao Hospital Bom Samaritano, com escoriações no braço, perna e face.

Os outros feridos; E F.B. de 15 anos – apresentava provável fratura de pé e contusão lombar. A adolescente foi encaminhada ao Hospital Metropolitano. Alan Derick Gonzaga dos Reis, de 26 anos, sofreu trauma de face, cortes na cabeça. Essa vítima foi encaminhada com ferimentos graves ao Hospital Metropolitano.

João Vitor Alves, de 22 anos, foi levado para o HU, apresentando uma possível fratura de fêmur. O acidente mobilizou socorristas do Corpo de Bombeiros e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). (inf Corujão notícias)