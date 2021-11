Capotamento próximo a Iguatemi deixa duas pessoas feridas

No início da tarde desta terça-feira,9, um capotamento foi registrado na BR-376 sentido ao distrito de Iguatemi. De acordo com informações, um veículo GM Corsa seguia na via quando foi fechado por outro carro e na sequência acabou capotando. No interior do veículo estavam duas pessoas, sendo mãe e filho, ambos foram socorridos pela ambulância da concessionária da rodovia e encaminhados com pequenos ferimentos até o Hospital Universitário de Maringá.

A Polícia Rodoviária Federal esteve no local prestando o suporte, bem como confeccionando o boletim de ocorrência do acidente. (inf Portal de Mandaguaçu)