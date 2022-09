Carro despenca de estacionamento em faculdade

Um carro capotou após despencar no estacionamento da faculdade Unicesumar, em Maringá, durante a noite desta quarta-feira, 14.

O veículo caiu de um barranco de aproximadamente 3 metros de altura e na sequência capotou. No momento do acidente chovia.

Socorristas do Corpo de Bombeiros e Samu foram acionados com a informação que havia feridos no local. No momento que as equipes chegaram foi constatado que os ocupantes do veículo não ficaram feridos e recusaram atendimento. (inf Eduardo Vinicius)