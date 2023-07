Carro equipado com câmeras vai auxiliar agentes na fiscalização do EstaR

Com o novo EstaR, modernizado pela gestão municipal de Maringá, os motoristas ganharam mais facilidade com novos formatos para pagamento e aplicativo intuitivo para acesso ao sistema. Além dessas ferramentas, o EstaR contará com dois veículos equipados com câmeras para auxiliar os agentes na fiscalização do estacionamento rotativo. As viaturas, que não aplicam multas, começam a circular em fase de testes nesta terça-feira, 18.

Com quatro câmeras, instaladas no teto e capazes de captar imagens quase em 360º, sistema de GPS e software, o carro apenas identificará os veículos estacionados de forma irregular. Na sequência, os agentes serão comunicados para verificarem a situação.

“Os agentes serão comunicados pelo software do EstaR e vão se deslocar até o local. Com essa ferramenta, vamos otimizar o trabalho e garantir ainda mais eficiência, já que os orientadores vão focar apenas nos pontos em que há comunicação de veículo estacionado de forma irregular”, afirma o secretário de Mobilidade Urbana, Gilberto Purpur. Ele explica que a viatura também poderá identificar, por meio do registro de placas, veículos roubados ou furtados. Nestes casos, as forças de segurança serão comunicadas sobre a ocorrência.

“A solução foi adotada em algumas cidades e, muito mais que ajudar na fiscalização do estacionamento, poderá ter um papel fundamental para a segurança da cidade. É importante destacar que o veículo não aplica nenhum tipo de multa, nem de estacionamento, muito menos de IPVA ou licenciamento atrasados”, explica o secretário de Mobilidade Urbana, Gilberto Purpur.