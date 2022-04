Carro invade preferencial e deixa motociclista com ferimento grave em Maringá

Um acidente entre carro e moto na noite desta quarta-feira (27), em Maringá, deixou uma motociclista com ferimentos graves.

A colisão aconteceu na avenida Euclides da Cunha, na Praça dos Sertões. No local, o carro invadiu a preferencial que era da motocicleta.

Com a queda, a condutora da moto identificada como Natália Alexandre de Oliveira, 27 anos, sofreu ferimentos

considerados graves. Ela foi atendida pelo Corpo de Bombeiros e pela médica do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Na sequência foi encaminhada ao Hospital Metropolitano.

Gabriel Augusto Fabrício Mazin, de 22 anos, motorista do carro, não se feriu, porém acabou passando mal e precisou ser encaminhado pelo Samu ao Hospital Universitário. (inf Plantão Maringá)