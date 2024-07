Casa de eventos em Maringá está à venda

Em matéria do site GMC Online destaca que um dos estabelecimentos mais tradicionais de Maringá, o Atlântico Clube Dançante, em funcionamento desde a década de 70, foi recentemente colocado à venda. A casa noturna, que há 26 anos é administrada pelo empresário Álvaro Antônio Maciel, mantém viva a cultura dos bailes de dança de salão e faz parte da história de Maringá.

Inicialmente instalado na avenida Bento Munhoz da Rocha Neto, o clube, que na década de 80 foi palco do Carnaval Popular de Maringá, promovido em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura, foi transferido em 2007 para a avenida Colombo, quase esquina com a avenida Guaiapó, onde permaneceu por cerca de 15 anos.

Conhecido por realizar entre dois e três bailes semanais com a tradicional banda da casa, a Banda Atlântico, e demais atrações de diversos estilos, como música gaúcha, o clube resiste ao tempo e continua oferecendo aos amantes da dança de salão um espaço amplo e confortável para o lazer de jovens, adultos e idosos.

Atualmente, a casa está localizada na rua Pioneiro Carlos Bulla, número 537, no Jardim Paraíso, e conta com uma estrutura de 1.400 metros quadrados, ampla pista de dança, estacionamento para 250 carros, equipamentos de som e luz, bar e cozinha equipados e clientela fiel. Mais detalhes podem ser obtidos pelo telefone (44) 99125-8501.