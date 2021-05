Casal de turistas é esquecido em roda gigante de Balneário Camboriú

Um casal de turistas de Curitiba (PR) passou por um pequeno susto na noite desta terça-feira (11). Eles ficaram presos na FG Big Wheel, roda gigante instalada na cidade de Balneário Camboriú (SC), por pelo menos 20 minutos.

Conforme o ND Mais, os dois turistas teriam entrado na última volta da atração, que tem 65 metros de altura, e acabaram sendo “esquecidos” na cabine. Eles estavam no alto da roda gigante quando viram funcionários apagarem as luzes e irem embora. Como não conseguiram contato com os operadores pelo interfone que fica na cabine, a mulher ligou para parentes que moram na cidade catarinense. Em seguida, a Polícia Militar e a Guarda Municipal foram acionadas.

O resgate aconteceu cerca de 20 minutos depois. A família afirma que a demora chegou a 40 minutos.

O resgate, de acordo com a empresa, foi feito assim que o fato foi percebido por um operador. Não houve risco aos turistas, conforme a atração.