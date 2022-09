Casal fica ferido em capotamento entre Paiçandu e Maringá

Equipes do Corpo de Bombeiros e Samu foram mobilizados na tarde deste domingo, 18, no entroncamento da PR-323 com PR-317, em Maringá, onde aconteceu um capotamento de um veículo.

Um casal que ocupava o carro ficou ferido, eles foram socorridos pelas equipes e encaminhados ao Hospital Bom Samaritano de Maringá, com ferimentos moderados.

De acordo que foi apurado no local, o condutor do veículo ao passar por um trecho de curva acabou batendo contra uma mureta de concreto, na sequência o veículo capotou e só parou na grade de proteção lateral. (inf Lucas Gabriel)