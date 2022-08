Casamento comunitário tem mais de 500 casais inscritos

A próxima sexta-feira, 19, será de muita emoção para 516 casais inscritos no casamento comunitário, realizado pela Prefeitura de Maringá e programa Justiça no Bairro Sesc Cidadão, do Tribunal de Justiça do Paraná (TJ-PR) e Sesc-PR. A celebração, que reúne casais de Maringá, Astorga, Paiçandu, Sarandi, Marialva e Mandaguaçu, acontece às 19h, no Ginásio Valdir Pinheiro.

Na semana passada, a Secretaria de Assistência Social (SAS) e o Provopar realizaram a entrega de mais de 1,5 mil trajes que foram doados pela população. Entre as peças estão ternos, camisas sociais, vestidos de noiva e de festa, sapatos, gravatas e outras.

Samira Rodrigues, uma das noivas inscritas, aproveitou a oportunidade para provar e escolher o tão sonhado vestido. “Esse tipo de ação é muito importante para nós, que não temos condições. É uma felicidade imensa poder finalmente casar. Estou há cinco anos com meu noivo e o tempo de espera para dizer o sim, foi longo. Hoje minha escolha é o vestido de noiva”. Os noivos saíram da prova de roupas com seus trajes em mãos.

Há trajes para todos os casais inscritos, de acordo com a diretora do Provopar, Rosângela Danielides. O município está entrando em contato com cada um para agendar a prova. “Os noivos de outras cidades que não puderam comparecer no dia da prova dos trajes terão o direito de provar as roupas por meio das entregas realizadas pelo Provopar. Conseguimos contemplar todos os casais, graças à grande quantidade de doações que recebemos da população”, frisa.

A celebração será realizada pela Juíza de Paz Joeci Machado Camargo, desembargadora do Tribunal de Justiça do Paraná (TJ-PR), junto ao Padre Dirceu e a Pastora Terezinha Pereira, secretária da Mulher de Maringá. O evento contará com a presença da Orquestra do Sesc, a cantora mirim Íris Mantovani, os alunos da APAE de Sarandi e a cantora Viviane Caznak.