Caso Valmar: TJPR rejeita recurso

Para quem acompanha o Caso Valmar, envolvendo a massa falida da Valmar Tratores e Máquinas Agrícolas Ltda., processo que tramita na 1ª Vara Cível de Maringá: teve novidade na semana passada.

Por 3 votos a 0, o Tribunal de Justiça do Paraná não acatou recurso da Ribeiro Pneus (Pneumar) e com a decisão o imóvel volta para a massa falida. Da decisão cabe recurso, sem efeito suspensivo. O caso envolve o um terreno de 37,5 mil metros quadrados onde funcionava a empresa; o valor do imóvel que corresponde a duas vezes o valor do Quadro Geral de Credores. A arrecadação do imóvel foi anotada na matrícula em 10 de abril de 2013. A propriedade, objeto de possível fraude, tinha sido avaliada em mais de R$ 11,2 milhões, tendo posteriormente sido adquirida pela Ribeiro Pneus S/A por R$ 4 milhões.

Atuaram em favor do recurso rejeitado quatro advogados, sendo um deles Diego Caetano da Silva Campos, genro do deputado federal Ricardo Barros, que foi apontado pelo primeiro suposto comprador como sócio oculto do empresário que comanda a Ribeiro Pneus, o ex-secretário municipal Chiquinho Ribeiro. (inf Angelo Rigon)