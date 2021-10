CBN Curitiba deixa de ser do grupo Malucelli

A Rádio CBN Curitiba deixará o grupo Malucelli. O contrato com o Sistema Globo de Rádio, das Organizações Globo, proprietário da emissora, vence dia 31 e não será renovado. A informação foi confirmada por Malucelli a Reinaldo Bessa. “Não houve acordo de renovação de contrato”, disse ele.

A direção nacional da CBN estaria descontente com o fato de Malucelli ser concessionário também da BandNews FM no Paraná, que é concorrente da emissora do grupo Globo. Funcionários foram comunicados da notícia nesta segunda-feira. A CBN Curitiba (90,1 Mhz) passará a ter como concessionário no estado o empresário Amarildo Lopes, proprietário de vários rádios, como aa CBN Londrina e Mundo Livre Londrina, Rádio Transamérica da capital e Ayoba. (inf Angelo Rigon)