Cenas de um jogo de futebol no WD

Ontem, 9, o Maringá Futebol Clube (nome fantasia da Sociedade Esportiva Alvorada Club) venceu ontem o Cianorte FC, por 1 a 0, pela sexta rodada do Paranaense, em jogo marcado por cartões amarelos, invasões, palavrões e expulsões.

O árbitro Gustavo Nogas relatou a invasão de campo de duas crianças, enquanto a partida estava parada para cobrança de escanteio. Uma delas entrou em campo para tirar uma selfie com o goleiro do Maringá FC – e saiu correndo. Antes, aos 13 minutos, foi expulso o gandula Ricardo Ferreira, por retardar persistentemente a reposição de bola. O supervisor Maurício Trombetas entrou nas imediações do campo sem autorização, com a desculpa de assumir a posição do gandula expulso, e insistiu em ficar ao ser comunicado que não poderia pelo delegado da partida, e somente saiu depois da segunda tentativa de retirada pelo quarto árbitro. O massagista foi expulso por xingar um jogador cianortense dizendo: “Vai tomar no c(*) seu b(*)sta”. Os portões da arquibancada coberta do Estádio Willie Davids permaneceram abertos e sem nenhuma segurança, e foi por ali que uma das crianças entrou para dentro do campo sem maiores problemas. (inf Angelo Rigon)