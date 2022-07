Ciclista fica inconsciente após bater contra caçamba de entulho em Maringá

Um ciclista de 53 anos ficou ferido após colidir com uma caçamba na noite de quinta-feira (28) em Maringá. De acordo com os Bombeiros, ele seguia na Rua Machado de Assis, na Zona 6, quando perdeu o controle da direção e bateu contra a caçamba.

Os bombeiros foram até o local e relataram que o homem apresentava ferimentos no rosto, braço e uma lesão no abdômen. Por conta da gravidade, foi necessário apoio da equipe médica do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu)

Com o impacto da batida, a vítima chegou a ficar inconsciente por vários minutos. Após retomar consciência ele foi encaminhado ao Hospital Metropolitano de Sarandi. (inf Plantão Maringá)