Por volta das 7h40 desta quarta-feira, 20, um ciclista de 19 anos foi atropelado por um veículo que fugiu do local sem prestar atendimentos a vítima.

O acidente ocorreu próximo a rotatória da PR 317, a poucos metros do posto de combustíveis Matsuda em Maringá. O jovem Kauan Rubens Pereira da Silva não resistiu aos ferimentos e morreu no local, ele esta a caminho do serviço. (img André Almenara)