Cidades da região são citadas em novela Pantanal

Tenório, personagem do ator Murilo Benício (foto) no remake da novela Pantanal, da Rede Globo, citou várias cidades da região no capítulo de segunda-feira.

Não é a primeira vez que aconteceu referências à região em trabalhos de Benedito Ruy Barbosa, que fez 91 anos no dia 17, autor de novelas como Os Imigrantes, O Rei do Gado, Terra Nostra e Paraíso. O autor residiu em Marialva e trabalhou também em Maringá e em Mandaguari, tendo vivido na região cerca de dois anos (leia matéria publicada aqui em 2015). Nas redes sociais viralizou o trecho em que ele cita Maringá, Marialva, Mandaguari, Sarandi, Astorga, Apucarana e Arapongas. A Prefeitura de Marialva fez numa rede social postagem sobre a citação. (inf Angelo Rigon)