Clínica especializada em tratamentos capilares inaugura espaço em Maringá

Parte do projeto de expansão da Mais Cabello, a marca aterrissa em Maringá, no Paraná, trazendo um leque diversificado de serviços e tratamentos para a região. O espaço será inaugurado no dia 28 de Julho, quarta-feira, com uma pequena reunião da equipe de profissionais e contará com a presença do sócio da empresa, o ator Malvino Salvador. A direção da unidade fica a cargo do médico, Mário Andriolli.

Localizada na avenida Presidente Juscelino Kubitschek Oliveira, a clínica Mais Cabello deverá atender cerca de 40 pacientes por dia. “Estamos animados com o início das atividades da nossa clínica. A região possui um alto padrão e temos certeza de que a chegada da marca vai ser um sucesso“, conta Andriolli.

O espaço de 600 m² traz, além do carro chefe da marca, que é o Transplante Capilar, tratamentos inovadores para cuidados dos fios e couro cabeludo, além de sobrancelha e barba. “Temos uma equipe treinada para oferecer o melhor atendimento e resultado para os clientes“, finaliza o médico.

Serviço:

Mais Cabello – Maringá

Endereço: Avenida Presidente Juscelino Kubitschek Oliveira, 1290, Zona 2

Telefone: (44) 30314000