Clube do Vinil faz feira de discos no Fratello

O bazar cultural contará com brechó, livros, acessórios, decoração, artesanato, bijoux, entre outros

A próxima edição do Clube do Vinil de Maringá será no sábado, 11, entre 10h e 19h, com entrada gratuita. E num novo local. A edição 53 acontecerá no Mercadão Fratello, com acesso pela avenida Herval, 969, ou pelo calçadão da Travessa Jorge Amado.

O evento seguirá os protocolos de prevenção ao novo coronavírus com expositores usando máscara de proteção, álcool em gel, distanciamento, sem aglomeração, ambiente ventilado, entre outros.

E terá estreia de novos expositores. O bazar cultural contará com brechó, livros, acessórios, decoração, artesanato, bijoux, entre outros. Há compra, venda e troca de vinil. Além da agenda cultural com discotecagem do DJ Edson Laars e exposição de ilustrações com Christian Sergi. Já o Mercadão Fratello tem diversas opções de restaurantes, bares, lanchonetes, sorveteria e lojas variadas. Boas opções para passar um dia bacana com a família.

FONOGRÁFICO – O mercado fonográfico brasileiro está aquecido, apesar da pandemia de coronavírus. Há diversos títulos de artistas brasileiros saindo em vinil. Seja de rock, MPB, RAP, entre outros. O Brasil conta com duas fábricas de discos hoje, a paulistana Vinil Brasil e a carioca Polysom, além de diversos produtores independentes com uma produção artesanal caseira com pequenas máquinas que fazem um disco por vez.

Entre títulos recentes estão Gal Costa, Criolo, Ratos de Porão, BNegão, Autoramas, Céu, Humberto Guessinger, Sepultura, João Donato, Edgar Scandurra, Emicida, entre tantos outros. Além de inúmeros relançamentos de títulos que só tinham em CD e agora ganham sua versão em vinil também.

Mais informações no site www.clubedovinildemaringa.blogspot.com ou no Instagram @clubedovinildemaringa