Colisão entre carro e ônibus deixa cinco mortos na BR-040, em Minas Gerais

Cinco pessoas morreram no fim da tarde deste domingo, 26, após o carro em que elas estavam colidir contra um ônibus da empresa Buser, na BR-040, próximo ao município de Ewbank da Câmara, na Zona da Mata mineira.

Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista do coletivo teve lesões leves e o ajudante dele ficou gravemente ferido. Ainda segundo a PRF, o ônibus seguia no sentido Rio de Janeiro a Belo Horizonte, quando o automóvel perdeu o controle da direção, invadiu a pista contrária e bateu de frente com o coletivo. Chovia no momento do acidente. A polícia rodoviária também informou que os 28 passageiros do ônibus não tiveram ferimentos.

Com a ocorrência ainda em andamento, militares do Corpo de Bombeiros estão no local do acidente para o resgate das vítimas. “Estamos sem contato com a equipe que está no local. Por isso, não temos mais informações no momento. Assim que possível, divulgaremos à imprensa”, informou o tenente Daniel Bridi, chefe da assessoria de comunicação da instituição. (inf O Estado de Minas)