Colisão entre dois ônibus da mesma empresa deixa 15 pessoas feridas

Uma colisão entre dois ônibus do transporte coletivo Cidade Verde deixou 15 pessoas feridas em Maringá. O acidente aconteceu na manhã desta segunda-feira, 29, na avenida Colombo em frente ao Parque de Exposições.

O motorista de um dos ônibus que tinha saído de Sarandi bateu com muita violência na traseira do segundo coletivo que havia parado no ponto de passageiros. Quinze feridos foram encaminhados para hospitais de Maringá e Sarandi.

O Corpo de Bombeiros e Samu disponibilizaram diversas ambulâncias para o resgate. Os socorristas disseram que nenhuma passageiro sofreu ferimento grave. Dois dos feridos sofreram fraturas com o acidente.

Os dois coletivos seguiam em direção ao Centro de Maringá. O motorista que bateu na traseira relatou que o freio do ônibus não funcionou e o impacto foi inevitável. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi até o local para apurar as circunstâncias do acidente. (inf André Almenara)