Colisão envolvendo carro e carreta termina em morte

Uma pessoa acabou morrendo durante uma colisão frontal envolvendo um carro e uma carreta, na PR-317, entre Santa fé e Iguaraçu, região de Maringá. Foi durante a manhã deste sábado, 30.

Socorristas do Corpo de Bombeiros e Samu chegaram a ser acionados e foram para o local rapidamente, eles observaram que o ocupante do carro envolvido na colisão já estava morto. A vítima se encontrava presa entre as ferragens.

A Polícia Científica foi acionada para investigar as circunstâncias que levaram ao acidente. (inf Marcelo Batista)