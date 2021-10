Colisão frontal deixa motorista morto na PR 323

Cícero da Conceição Alcântara de 52 anos, que seria morador em Sarandi, conduzia uma caminhonete Fiat Strada, e conforme relato do motorista do caminhão envolvido no acidente, teria perdido o controle da caminhonete e acabou invadindo a pista contrária da PR 323, colidindo contra o veículo maior. O grave acidente foi na tarde desta sexta-feira, 8, no trecho entre os municípios de Paiçandu e Doutor Camargo. O impacto foi tão forte que o utilitário menor arrancou o rodado do caminhão, que na sequência tombou a beira da rodovia.

O motorista da Fiat Strada ficou preso entre às ferragens e não resistiu aos graves ferimentos e acabou morto no local. O condutor do caminhão conseguiu sair do veículo e foi socorrido e encaminhado a um hospital sem ferimentos graves. O Corpo de Bombeiros esteve no local juntamente com o Samu.

O corpo da vítima após ser retirado das ferragens foi recolhido e encaminhado ao Instituto Médico Legal de Maringá. A Polícia Rodoviária Estadual apura as circunstâncias do acidente. (inf Plantão Maringá)