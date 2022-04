Colisão frontal matou motorista de ambulância

Uma colisão frontal entre um veículo Nissan Versa da secretaria de saúde de Iguaraçu e uma SUV Santa Fé de Maringá, resultou em uma vítima fatal e outras duas com ferimentos leves neste domingo, 17 . O trágico acidente aconteceu na rodovia PR-317, defronte ao Ody Park, a aproximadamente cinco quilômetros do trevo de Iguaraçu.



Antônio Carlos Diniz, 60 anos, motorista do Versa, morreu na hora. Ele ficou preso às ferragens. Quando as equipes de resgate do Samu e Corpo de Bombeiros, chegaram no local nada pode ser feito.

Uma mulher de 36 anos, gestante de oito meses, passageira do utilitário, foi socorrida pelo Serviço de Operações Aéreas do Samu. O marido dela, de 41 anos, condutor do veículo, recusou o encaminhamento ao Hospital.

O motorista que faleceu era servidor público da prefeitura de Iguaraçu há 35 anos. Ele era conhecido na cidade, como Tota da Ambulância. Ao tomarem conhecimento do acidente, familiares e amigos, compareceram na cena do ocorrido.

O prefeito Elizeu Costa também esteve no local e lamentou a morte do servidor.

Por conta do acidente, a pista de rolamento ficou interditada em ambos os sentidos por aproximadamente duas horas, provocando um grande congestionamento. As circunstâncias do acidente serão apuradas pela polícia civil e por patrulheiros da Polícia Rodoviária Estadual.

O motorista da Santa Fé, disse que o Versa teria invadido a pista contrária causando o acidente. Versão contestada pela família da vítima. (inf Corujão Notícias)