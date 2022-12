Colisão frontal na PR 317 deixa saldo de um morto, uma pessoa gravemente ferida e um bebê de 3 meses resgatado

Uma família de Maringá sofreu um acidente gravíssimo na tarde desta segunda-feira, 5, na rodovia PR-317. A colisão aconteceu nas proximidades da ponte do Rio Pirapó. O condutor de um Fiat Palio seguia sentido Maringá quando bateu de frente com uma carreta.



A batida foi tão violenta que o motorista de 29 anos morreu na hora. A esposa também de 29 anos ficou presa às ferragens. Após ser retirada com ajuda dos bombeiros, a vítima recebeu uma transfusão de sangue ainda no local.

A mulher sofreu uma parada cardiorrespiratória e foi reanimada pela equipe de médico intervencionista. Após ser estabilizada, o Grupo Aéreo do Samu encaminhou a paciente ao pronto socorro do Hospital Universitário.

O bebê, de 3 meses, não sofreu nenhum ferimento. Populares que passaram no momento da batida conseguiram resgatar a criança que estava presa na cadeirinha. Mesmo não apresentando ferimentos, o bebê foi encaminhado ao Hospital Santa Casa.

O motorista da carreta nada sofreu. A Polícia Rodoviária Estadual registrou o boletim de acidente de trânsito. O corpo do motorista foi recolhido e encaminhado ao Instituto Médico Legal de Maringá. (inf André Almenara)