Com iluminação especial, abertura da ′Maringá Encantada′ no Parque do Japão reúne milhares de pessoas

Verdadeiro espetáculo de luzes e cores cobriu os gramados do Parque do Japão e emocionou a comunidade na noite desta sexta-feira, 1º, durante a abertura da ′Maringá Encantada′. Milhares de pessoas acompanharam o início das festividades de Natal no maior jardim japonês fora da terra do sol nascente. O acendimento da decoração especial, que alia cultura japonesa e elementos tradicionais do Natal, emocionou o público. A abertura contou com a presença do prefeito Ulisses Maia e do vice-prefeito e secretário de Aceleração Econômica e Turismo, Edson Scabora.

O Parque do Japão ficou ainda mais belo neste ano, com itens típicos da cultura japonesa iluminados, incluindo lanternas espalhadas pelo lago e torii (portão tradicional japonês), além de um túnel de bambu com luzes. O Coral da Escola Municipal Diderot Rocha Loures abriu as festividades da noite. A cerimônia também reuniu apresentações de taiko (tradicional instrumento de percussão da cultura japonesa) e da Big Band Natalina, além da tradicional chegada do Papai Noel.

“A iluminação deixa o nosso parque ainda mais bonito, atraindo visitantes e movimentando toda a região. O espetáculo lindo desta noite reforça o objetivo da ′Maringá Encantada′, que é garantir alegria, esperança, proporcionar a convivência entre as pessoas e resgatar o verdadeiro sentido do Natal”, afirmou o prefeito Ulisses Maia.

O vice-prefeito e secretário de Aceleração Econômica e Turismo, Edson Scabora, explica que a decoração deste ano é especial e reúne efeitos que encantarão os visitantes. “A ′Maringá Encantada′ proporciona experiências e aqui no Parque do Japão a comunidade vai se encantar com um verdadeiro espetáculo de luzes e cores, que valorizam a cultura japonesa e promovem efeitos visuais incríveis”, diz.

“É muito lindo, nossa cidade fica ainda mais linda no fim do ano”, disse Josefa Souza Pereira, de 63 anos. Para o presidente do Conselho Municipal do Parque do Japão, Afonso Shiozaki, a decoração tornou o local ainda mais belo. “A colônia japonesa agradece a Prefeitura de Maringá pela decoração e carinho com o nosso Parque do Japão, que já se tornou um atrativo turístico.”

Horário Especial – Durante o período da ′Maringá Encantada 2023′, o Parque do Japão funcionará todos os dias das 9h às 23h, incluindo o restaurante, com acendimento diário das luzes às 19h30. Em 22 de dezembro, às 20h, o local receberá a apresentação dos Arautos do Evangelho. O Parque do Japão estará fechado apenas nos dias 24, 25 e 31 de dezembro e 1° de janeiro de 2024.