Com Programa de Reciclagem, Prefeitura recolhe quase 1,2 mil esponjas neste ano

Para incentivar a destinação correta dos materiais, a gestão municipal criou mais de 270 pontos espalhados pela cidade para recolhimento de recicláveis e outros resíduos. Entre os locais, 12 são específicos para o descarte de esponjas de uso doméstico. Apenas no primeiro semestre deste ano, foram recolhidas cerca de 1,2 mil esponjas.

No Programa de Reciclagem de Esponjas de Uso Doméstico, organizado pelo Instituto Ambiental de Maringá (IAM), os materiais recolhidos são encaminhados para uma empresa que realiza a destinação do produto. Os itens, que poderiam poluir o meio ambiente, são transformados em novos materiais como baldes, vasos de flores, bancos, entre outros materiais.

O gerente de Educação Ambiental, Matheus Buzo, destaca que o projeto é importante para reduzir a geração de lixo, já que os materiais retornam para o ciclo produtivo. Uma esponja comum pode levar mais de 400 anos para se decompor quando descartada no lixo comum.

“Com esses pontos específicos de coleta, a gestão municipal reforça o compromisso com as práticas sustentáveis e mobiliza a comunidade na preservação do meio ambiente”, afirma Buzo.

Nos pontos de descarte, podem ser destinadas esponjas de qualquer marca. Os produtos precisam estar secos e sem restos de alimentos. Confira os locais para descarte de esponjas:

– Instituto Ambiental de Maringá – Av.Cerro Azul, 544

– Secretaria de Limpeza Urbana – Av. das Indústrias, 700

– Secretaria de Esporte e Lazer – Av.Duque de Caxias, 1368

– Secretaria de Mobilidade Urbana – Av.Colombo, 3114

– Secretaria de Políticas Públicas para Mulheres – Av.Papa João XXIII, 497

– Secretaria de Bem-Estar Animal – Av.Laguna, 668

– Paço Municipal – Av. XV de Novembro, 701

– Teatro Calil Haddad – Av.Teixeiras Mendes, 2500

– Crivialli Brasil – Rua Pioneiro Aquino Cantagalli, 528

– Ingá Ecológica – Av.Brasil, 4312- 3° andar- sala 308

– Instituto Acim – Rua Vereador Basílio Sautchuk,388

– CMEI Zeferino Mosato Krukoski – Praça Colibri, 65 – Conj. Hab. Sanenge

ECOLIX E PEV – Neste ano, a gestão municipal criou novos pontos de descarte com o Ecolix e o Ponto de Entrega Voluntária (PEV). Nos locais, podem ser descartados plástico, papel, vidro e metal. Os materiais são destinados para as cooperativas de recicláveis contratadas pelo município, o que garante renda para mais de 100 famílias.

Veja os pontos de instalação do Ecolix e do PEV:

Ecolix:

Praça da Catedral

Vila Olímpica

Terminal Urbano

Bosque das Grevíleas

Praça Magó

Praça Salgado Filho (em frente ao aeroporto antigo)

Praça do Bem-Estar Animal (ao lado do Parque do Ingá)

Ponto de Entrega Voluntária (PEV):

Parque do Ingá