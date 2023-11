Com show do Roupa Nova, abertura da ′Maringá Encantada 2023′ reúne milhares de pessoas

A ′Maringá Encantada 2023′ começou oficialmente nesta quarta-feira, 15, feriado da Proclamação da República. A cidade está especialmente decorada e iluminada e conta com diversas atrações gratuitas para o público. A abertura do evento natalino reuniu mais de 40 mil pessoas na Praça da Catedral. A Orquestra e Coral UniCesumar e o Coral do Colégio Adventista abriram a noite e, na sequência, o prefeito Ulisses Maia e o vice-prefeito e secretário de Aceleração Econômica e Turismo, Edson Scabora, entregaram a chave da cidade ao Papai Noel e acenderam as luzes natalinas da cidade. O show do grupo Roupa Nova encerrou a noite com chave de ouro.

O público cantou, em coro, as canções de sucesso da banda. Entre esses, estava o casal Valdenio Nascimento Reis e Laurilene Sabino, moradores do Jardim São Domingos, que chegaram cedo para ficar perto do palco. A música ′A Viagem′ é a preferida do casal. “Fiquei muito feliz com essa iniciativa da Prefeitura em trazer grandes nomes da música, como o Roupa Nova. Estamos muito felizes, ainda mais por ser nosso primeiro show deles“, disse Valdenio.

Com um álbum do grupo de 1987 em vinil em mãos, Sueli Catarino se emocionou ao som de “Anjo”, música que ela esperou desde a adolescência para poder ouvir ao vivo. “Foi o meu primeiro show. É um sonho realizado poder ver meus ídolos de tão perto“, disse.

Em duas horas de apresentação, o sexteto formado por Cleberson, Feghali, Kiko, Nando, Serginho e Fábio Nestares cantou os grandes sucessos dos 40 anos de carreira como ′Meu Universo é Você′, ′Volta pra Mim′, ′Linda Demais′, ′Dona′, ′Coração Pirata′ e ′Seguindo no Trem Azul′. Com gritos de “Maringá é Roupa Nova”, a banda cantou ′Whisky a Go-Go′ e deixou o público em êxtase. A banda encerrou com uma sequência de músicas temas de filmes.

O prefeito Ulisses Maia agradeceu a presença de todos e convidou a população para aproveitar a ′Maringá Encantada 2023′, que segue com diversas atrações até o dia 7 de janeiro de 2024. “Hoje é um dia de muita alegria e emoção. Abrimos oficialmente a nossa ′Maringá Encantada′, que terá muito lazer e cultura gratuitos para as famílias da nossa cidade e da região”, afirma.

Segundo o vice-prefeito e secretário de Aceleração Econômica e Turismo, Edson Scabora, a abertura demonstrou a força da ′Maringá Encantada′. “Queremos que, a cada ano, a nossa festividade natalina fique mais forte. A ′Maringá Encantada′, além de oferece diversas opções de lazer e entretenimento, é um evento natalino consolidado que impulsiona a nossa economia“, disse.

A ′Maringá Encantada 2023′ segue até dia 7 de janeiro de 2024, com estimativa de 2 milhões de visitantes nas diversas atrações espalhadas pela cidade .